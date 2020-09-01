美網加強防疫 球員：彷佛被安置在泡泡中的泡泡

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約31日電） 球王喬科維奇等球員今天克服安靜到毛骨悚然的球場，在「詭異」、無觀眾的美國網球公開賽首日賽事力拚晉級；由於有選手的2019冠狀病毒疾病篩檢呈陽性，大會已着手加強防疫。

法國選手帕爾雷（Benoit Paire）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢呈陽性且在美網開打前夕退出男單賽事後，部分參賽選手被安置於某些人稱為「泡泡內的泡泡」之中。

法文體育刊物「團隊報」（L'equipe）指出，賈斯克（Richard Gasquet）、馬納里諾（Adrian Mannarino）、瓦賽林（Edouard Roger-Vasselin）等選手，都曾與帕爾雷接觸，讓外界對他們的參賽有所疑慮。

美國網球協會（United States Tennis Association）證實現在有部分球員將天天受檢，而非每4天1篩。

目前他們也只能離開旅館房間前往美國國家網球中心（US National Tennis Center）；過去，他們還可到公共區域。

世界女子職業網球協會（WTA）主席兼執行長阿拉斯特（Stacey Allaster）證實，與帕爾雷有接觸的球員中，沒有人遭退賽。

馬納里諾表示：「我們2天前接獲壞消息，之後我就活在噩夢中，甚至無法確定能否出賽。我們身在泡泡中的泡泡，所以今天能打球，真的很感激。」

另外，塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天對上來自波士尼亞-赫塞哥維納的德祖赫（Damir Dzumhur），以6比1、6比4、6比1直落三盤晉級，持續朝個人第18座大滿貫金杯邁進。

© 2020 AFP