COVID-19疫情加深貧窮 亞洲童婚問題更惡化

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（法新社新德里1日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情讓亞洲許多家庭陷入困境，成千上萬女孩被迫嫁為人婦。維權人士警告，數年來的努力可能前功盡棄。

從印尼群島、印度、巴基斯坦到越南的傳統社區，童婚問題相當普遍；但隨着慈善機構鼓勵女性接受教育和醫療服務後，童婚有下降趨勢。

專家表示，如今這場疫情導致大規模失業，許多家庭難以溫飽。國際非政府組織「女孩不是新娘」（Girls Not Brides）亞洲計畫負責人吉哈（Shipra Jha）說：「我們過去10年的一切努力都可能付諸流水。」

吉哈補充說：「童婚在性別不平等與父權結構的社會根深蒂固，而疫情時代讓問題雪上加霜。」貧窮、缺乏教育和不安全感，即使是在穩定時期都是促成童婚的原因，危機時期使問題更加惡化。

根據聯合國統計，世界各地估計每年有1200萬名女孩在18歲前結婚。聯合國警告，若不趕快採取行動來因應疫情對社會和經濟的衝擊，未來10年會多增加1300萬起童婚案例。

15歲的瑪斯坎（Muskaan）說，她被迫嫁給隔壁鄰居的21歲男孩。她的父母在印度瓦拉納西市（Varanasi）擔任清道夫，家裡還有其他6個孩子嗷嗷待哺。

瑪斯坎流着眼淚說：「我父母很窮，他們能怎麼辦？我盡全力抗爭，但最後還是得屈服。」

拯救兒童基金會（Save the Children）也警告說，對女孩施暴和特別是針對未成年人的強迫結婚，「可能比病毒本身更具威脅性」。

儘管教育被稱許為對抗童婚的關鍵，維權人士警告說，封鎖措施迫使數億名女孩離開學校，而在全球最窮困地區的女孩受到的衝擊最大。

18歲的利亞（Lia）還沒成年就已嫁了兩次。她遭人看見和不是親戚的男子獨處，這在保守的印尼西蘇拉威西省（West Sulawesi）是一大禁忌，她因而被迫嫁給一名大她30歲的男子。

她逃離這樁不快樂的婚姻後找到新戀情，但由於封鎖期間難以取得家庭計畫服務，她懷孕了，家人堅持她得嫁給21歲的男友。

不願透露全名的利亞說：「我以前總夢想着要當空服員。」但她新任的丈夫打斷說：「但她最後卻得在廚房打轉。」

© 2020 AFP