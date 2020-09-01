NBA年度最佳進步獎 鵜鶘殷格拉姆獲得殊榮

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（法新社洛杉磯31日電） 美國職籃NBA紐奧良鵜鶘前鋒殷格拉姆（Brandon Ingram）今年2月首度在全明星賽亮相，如今又獲得NBA年度最佳進步獎的殊榮。

現年22歲的殷格拉姆以些微差距擊敗邁阿密熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo），拿下2019-20年最佳進步獎。

在NBA記者小組投票中，殷格拉姆以總分326分居冠，比阿德巴約多出31分，達拉斯獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）則獲得101分名列第3。

殷格拉姆提及鵜鶘隊前任總教練詹特瑞（Alvin Gentry）時表示：「我只想每天都投入工作中，並在今年取得最佳成績。詹特瑞給我很棒的機會去做我想做的事。」

波士頓塞爾蒂克球星塔特姆（Jayson Tatum）以57分拿下第4名，夏洛特黃蜂後衛葛理翰（Devonte Graham）以50分屈居第5。

殷格拉姆本季例行賽平均每場拿下23.8分、6.1籃板及4.2助攻，都創下個人生涯新高。他被洛杉磯湖人交易到鵜鶘後的第一個球季，罰球命中率高達85%。

殷格拉姆因為血栓的問題，迫使他提前結束在湖人隊的2018-19球季。

殷格拉姆說：「時間要回溯到去年3月，我受傷了，直到9月才能回到球場。只有非常短的時間就要開始熱身賽和例行賽，但我已經做好了準備。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）

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