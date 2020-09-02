中國科幻長篇小說三體 Netflix將翻拍成英文影集

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（法新社洛杉磯1日電） Netflix今天宣布，電視影集「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）編劇將把中國作家劉慈欣科幻小說「三體」三部曲改編成英文影集。

Netflix表示，影集將涵蓋這部長篇科幻小說三部曲，分別是「三體」、「三體2：黑暗森林」和「三體3：死神永生」。此系列小說是敘述人類首次接觸外星文明的故事。

「權力遊戲」編劇兼監製大衛班紐夫（David Benioff）與丹尼爾魏斯（D.B. Weiss） 發表聲明說：「劉慈欣的三部曲是我們所讀過最具雄心的科幻系列，帶領讀者從1960年代一路到時間盡頭，亦從人類居住的淡藍色小星球出發，挺進至遙遠的宇宙邊陲。」

除了大衛班紐夫與丹尼爾魏斯外，創意團隊和監製群還有「噬血真愛」（True Blood）編劇亞歷山大．伍（Alexander Woo）、「星際大戰」（Star Wars）導演雷恩強生（Rian Johnson）與布萊德彼特（Brad Pitt）等。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）也是「三體」書迷。他曾表示，這本「想像力奔馳」的小說三部曲讓「我平日和國會的纏鬥顯得分外渺小，沒什麼好去煩惱，因為外星人就要入侵了！」（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）

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