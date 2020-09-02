又有非裔男命喪美國警槍下 家屬受夠因種族被錯待

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯1日電） 美國各地連月來深陷反種族歧視及反警察暴力示威潮中，然而加州洛杉磯警方昨天又在一場衝突中開槍射殺一名非裔男子，憤怒群眾今天準備走上洛杉磯街頭抗議。

警方表示，喪命男子是29歲的基茲（Dijon Kizzee），他當時在洛杉磯南部社區騎着單車，警察因他違反交通規則，試圖攔下他。

當局表示，基茲當時想要逃離，警察追上他時，他朝一名警員臉部揍了一拳，並落下隨身帶着的一捆衣物。

洛杉磯郡警署警督狄恩（Brandon Dean）告訴媒體，警員注意到，這捆衣物里夾藏一把黑色半自動手槍，一名警員就在此時開槍射擊。

今年5月，美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警察壓頸近9分鐘後喪命，全美因而掀起反種族歧視及反警察暴力示威潮，至今未歇。

代表基茲家屬的民權律師克魯普（Ben Crump）說，警察對基茲開了超過20槍；克魯普呼籲手上有任何消息的目擊者透過推特（Twitter）聯繫他。

克魯普推文表示：「他們說他逃跑，落下衣物和一把槍，他並沒去撿槍，但警察卻在他後背開了超過20槍，然後置之不理好幾小時。」

目擊事發過程的當地居民德加（Deja）接受法新社訪問時說，警方試圖攔下基茲時，她曾大喊「別開槍、別開槍」。

德加說，警察想要抓住基茲、拿走基茲的隨身物，但沒成功，基茲轉身奔逃，警察從後方電擊了他的腿，然後基茲再轉身，「他們就開槍朝他射擊」。

德加表示，她沒看到基茲持槍，而且警察開完槍後，還給他上銬。基茲當場被宣告死亡。

基茲的阿姨費爾（Fletcher Fair）認為，事發原因在於種族歧視。

費爾在記者會上說：「他們（警察）不殺其他種族，只針對我們，這沒道理。為什麼針對我們？亞裔人口…西語裔人口都沒像我們有那麼多人被殺。只有我們（遭受這種待遇），我們受夠了。」

案發後數小時，約100人聚集在事發現場，其中許多舉着「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）標語，並高呼「說出他的名字」和「沒有正義，哪有和平」等口號。

今天下午預計會有另一場與「黑人的命也是命」運動相關的抗議，策畫人推文說：「我們必須全力以赴。」

© 2020 AFP