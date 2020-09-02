史瑪特三分球攻勢率隊逆轉 塞爾蒂克2連勝暴龍

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（法新社奧蘭多1日電） NBA塞爾蒂克今天在塔特姆整場比賽攻下34分，及史瑪特末節飆進5記三分球的情況下，以102比99逆轉擊敗暴龍，在季後賽次輪2比0領先。

美國職籃NBA東區第2種子多倫多暴龍，在季後賽次輪對上第3種子波士頓塞爾蒂克，暴龍首戰因為外線失靈，意外在勢均力敵的交手中，以94比112，18分之差不敵塞爾蒂克。

今天系列賽第2戰開打後，兩隊首節28比28平手，次節兩隊得分偏低，上半場塞爾蒂克50比48僅領先2分。

下半場暴龍打出11比4開局，但塞爾蒂克逐漸把比分縮小，兩隊64比64平手之際，暴龍打出14比2攻勢，以78比66取得兩位數領先，塞爾蒂克直到塔特姆（Jayson Tatum）兩罰俱中才結束這波得分乾旱期，前3節打完，暴龍78比70領先。

末節史瑪特（Marcus Smart）一口氣砍進5記三分球，其中還包括一次「4分打」，讓塞爾蒂克以86比85超前，之後塞爾蒂克泰半時間保持領先，終場前1分1秒勞瑞（Kyle Lowry）兩罰俱中，暴龍追到剩下1分差，但華克（Kemba Walker）的後撤步跳投讓塞爾蒂克握有3分領先。

仍有機會扳平比數的暴龍，因為西雅坎（Pascal Siakam）挨了對手一記火鍋，接着又發生失誤而陷於不利局面，比賽結束前5.7秒暴龍再獲球權，但範佛利特（Fred VanVleet）三分線外出手未果，最終塞爾蒂克102比99擊敗暴龍。

拿下2連勝的塞爾蒂克，目前在系列賽以2比0領先尋求衛冕的暴龍。

塞爾蒂克的塔特姆今天轟下全場最高34分，末節外線狂飆的史瑪特攻下19分，華克、布朗（Jaylen Brown）分別獲得17分、16分，替補的威廉斯（Robert Williams）則拿下11分。

阿努諾比（OG Anunoby）這場比賽獲得暴龍最多的20分，範佛利特則是攻下19分，西雅坎和板凳出發的伊巴卡（Serge Ibaka）都拿下17分，勞瑞拿下16分。

© 2020 AFP