宿敵科索沃與塞爾維亞領袖將聚白宮會談

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（法新社華盛頓1日電） 科索沃與塞爾維亞領袖3日和4日將在白宮會談，美國居中斡旋，希望促成這兩個巴爾幹半島宿敵的和談取得突破性進展。

原為塞爾維亞治下一省的科索沃2008年宣布獨立，但在血腥種族衝突結束多年後，塞國仍拒絕承認。

美國官員希望把科索沃總理霍蒂（Avdullah Hoti）和塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）湊在一起討論經濟合作，能幫兩國走上改善關係之路。

在相關議題上向美國總統川普提建議的幕僚表示：「我們有點卡在政治討論上，我們一次又一次討論同樣的議題，卻沒有太大進展。」

「我們的確認為專註在經濟發展方面，會帶來進展。」

但這場峰會在美國總統大選登場前2個月舉行，而且不保證會有重大協議，有人認為這安排不過是想展現川普精於外交而已。

雖然近十年來，科索沃和塞爾維亞的談判都是由歐洲聯盟主導，但美國最近希望透過派出特使格瑞尼爾（Richard Grenell），在雙方的和談中扮演角色。

歐盟致力斡旋雙方簽訂協議，雖然格瑞尼爾遭人指責讓歐盟的努力更形複雜，但他確實成功地安排了雙方會面。

原本雙方預定6月舉行首場峰會，但科索沃總統塔其（Hashim Thaci）因1990年代在科索沃戰爭中的角色遭海牙特別檢察官指控犯戰爭罪，導致峰會宣告破局。

雙方上月同意重新安排會談時間，並以經濟議題為討論主軸。

霍蒂表示，將討論「改變科索沃與這個地區經濟前景的大型計畫」。

川普的幕僚表示，美國的參與一直都避開政治人物，着重在希望擴大商業的議題方面。

© 2020 AFP