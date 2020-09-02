川普宣稱擺平北韓問題 政府部門聯合報告打臉

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美政府示警：北韓持續取得彈道飛彈計畫原料（法新社華盛頓1日電）美國總統川普政府雖然宣稱北韓已收斂核子野心，但政府部門今天聯合提出警告，表示北韓仍在持續取得彈道飛彈計畫所需的原料與設備。

財政部、商務部和國務院聯合發布的全球「警示」中，詳細闡述北韓持續致力於取得可用於火箭的任何物資，從飛彈發射器所需的林業卡車到一般金屬與原料等。3個部門同時警告賣方留意針對北韓祭出的制裁措施。

財政部表示：「美國致力瓦解北韓彈道飛彈採購網絡，並對協助或提供北韓彈道飛彈計畫支持的實體和個人加強問責。」

國務院表示，平壤當局的飛彈研發工作「對整個區域和全球穩定都構成重大威脅」。

美國總統川普和北韓領導人金正恩2018年在新加坡舉行眾所矚目的川金會，目的在遏止北韓核武進程，惟兩國間的談判從去年初開始陷入僵局至今。

不過，鑒於美國再2個月就要舉行總統大選，川普和競選陣營聲稱在處理北韓事務方面結果很成功。

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周在共和黨全國代表大會上力挺川普：「北韓方面，總統讓局勢降溫，還排除萬難讓北韓領導階層上談判桌。沒有核試。沒有長程飛彈測試。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP