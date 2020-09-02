川普視察威州 稱反種族主義示威是國內恐怖行動

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（法新社威州基諾沙1日電） 美國總統川普今天帶着競選連任口號「法律與秩序」前往威斯康辛州基諾沙市視察，他形容最近的反種族主義示威活動是暴民所為的「國內恐怖行動」。

數個月以來，川普一直希望改變他與對手拜登（Joe Biden）的選舉情勢，從他被廣泛嚴厲批判對疫情處理不當，改而讓大家和他所想的一樣，即美國是一有法律、有秩序的安居樂土。

29歲非裔男子布雷克（Jacob Blake）8月23日在基諾沙市（Kenosha）遭白人警察近距離連開7槍，導致他癱瘓，當時布雷克的3個稚齡兒子就坐在車上目睹一切，事件引發當地反對警察暴虐和種族歧視的抗議示威。

基諾沙在上周連續數晚的憤怒示威活動，過程中造成兩人喪生。川普今天視察城內受損情況後表示：「這不是和平抗議之舉，是真實的國內恐怖行動。」

總統的摩托車警隊所經之處，群眾排列在路障後面，道路的兩旁，一邊是川普的支持者，一邊是「黑人的命也是命」抗議群眾，兩邊陣營人馬隔空叫罵，時而面對面緊張對峙。

川普支持者的舉牌上寫着，「謝謝你，解救我們的城市」；另一方則寫着，「不是我的總統」。

道路在嚴密安全部署下不能通行，川普造訪了被縱火燒毀的店家，他告訴店主說：「我們將協助你重建。」

川普說：「這是偉大的地區、偉大的州。」他又說，稍後他的行政部門保證提撥至少4700萬美元，支援威州執法部門、小型企業及公共安全計畫。

他表示：「我們要讓基諾沙恢復原狀。」（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP