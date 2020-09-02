德國大陸集團擴大重整 恐影響3萬個工作

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（法新社法蘭克福1日電 ） 德國汽車零件大廠大陸集團（Continental）今天表示，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊全球汽車生產影響，將擴大大型重組計畫，預計會影響3萬個工作機會。

大陸集團在聲明中說，2023年起，打算每年節省超過10億歐元（新台幣350億元），節省幅度較先前宣布的多一倍。公司在全球超過3萬個工作，也就是約佔13%的勞動力會「調整、調動或裁減」，其中約1萬3000個工作是在德國。

總公司設在漢諾威（Hanover）的大陸集團怪罪「全球汽車生產持續維持低檔，加上冠狀病毒疫情深化了經濟危機」。

大陸集團不預期汽車生產會在2025年前回復到2017年危機前的水準。

大陸集團8月間表示，第2季凈獲利減少41%，來到4億8500萬歐元。

集團執行長德根哈特（Elmar Degenhart）表示：「整個汽車業現在面臨巨大挑戰，過去70年間，汽車業從未經歷過更大、更嚴重的危機。」

大陸集團2019年9月宣布的重整計畫，是全球裁撤2萬個工作，包括德國約7000個。

大陸集團股價今天下跌2.4%，表現不如德國藍籌股DAX指數的0.1%漲幅。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP