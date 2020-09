新書：梅蘭妮亞外表冷淡 內心其實很好鬥

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社紐約1日電) 一本即將於今天上架的新書揭露梅蘭妮亞.川普(Melania Trump)和繼女伊凡卡(Ivanka)之間的冰冷關係,料將掀起各界對美國第一家庭「宮鬥」內幕的臆測。

作者溫斯敦-沃可夫(Stephanie Winston Wolkoff )過去是美國總統川普第3任妻子梅蘭妮亞的朋友,也曾擔任過顧問,2018年離職是因為川普就職典禮龐大支出曝光,肩負重要籌畫組織職務的她因此失寵。

351頁的「梅蘭妮亞與我:我與第一夫人友誼之起落」(Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship With the First Lady,暫譯)爆出各項秘聞,揭開這位來自斯洛維尼亞,從模特兒成為美國第一夫人的面紗。

梅蘭妮亞一向給人神秘色彩,微微噘嘴也廣被網友解讀,甚至把她描繪成跋扈丈夫手下的受害者,一度出現「釋放梅蘭妮亞」(#FreeMelania)的口號。

但溫斯敦-沃可夫這位前「時尚雜誌」(Vogue)活動籌辦人,描述梅蘭妮亞是爭強好鬥的人物,特別詳述她和梅蘭妮亞如何規畫川普就職典禮的每一寸細節,以及如何避免伊凡卡出現在典禮重要照片之中。

溫斯敦-沃可夫說50歲的梅蘭妮亞給38歲的伊凡卡取了「公主」綽號,還稱繼女和她丈夫庫許納(Jared Kushner)是「卑鄙小人」。

溫斯敦-沃可夫寫說,梅蘭妮亞並不在乎外界對她的評價,說梅蘭妮亞的態度是「取悅他人並非我的第一要務」。梅蘭妮亞2018年造訪兒童移民拘留中心時,身穿背後寫有「我真的不在乎,你呢?」(I really don't care, do u?)字樣的外套,最能捕捉梅蘭妮亞對批評者的態度。

© 2020 AFP