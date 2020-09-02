洛杉磯民眾上街示威 抗議非裔男基茲命喪警察槍下

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯1日電） 美國加州洛杉磯警方昨天在一場衝突中開槍射殺非裔男子基茲（Dijon Kizzee），造成當地部分民眾不滿上街和平示威，他們今天要求當局給個說法。

警方表示，喪命男子是29歲的基茲，他當時在洛杉磯南部社區騎單車，警察因他違反交通規則試圖攔下，但基茲想逃離。警方追捕過程中，基茲朝一名警員臉部揍了一拳，並掉落一捆衣物，警員發現衣物夾藏一把半自動手槍，一名警員就在此時開槍。

今天傍晚一小群民眾再度聚集事發現場展開和平遊行，並朝附近警局前進，警方直升機則在上空盤旋。

一些抗議民眾舉着布條，上面寫着「殺手警察，住手！」

代表基茲家屬的民權律師克魯普（Ben Crump）指出，基茲被開了超過20槍。克魯普還在推特（Twitter）發文呼籲目擊者如有任何訊息，請和他聯繫。

目擊事發過程的當地居民德加（Deja）接受法新社訪問表示，警方試圖攔下基茲時，她曾大喊「別開槍、別開槍」。

德加還說，警察想要抓住基茲、拿走基茲的隨身物，但沒成功，基茲轉身奔逃，警察從後方電擊了他的腿，然後基茲再轉身，「他們就開槍朝他射擊」。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP