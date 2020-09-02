甘乃迪後裔未獲競選參議員資格 政治世家勢力顯衰

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（法新社波士頓1日綜合外電報導）美國已故總統約翰・甘乃迪的侄孫、聯邦眾議員喬．甘乃迪（Joe Kennedy III）今天承認在民主黨聯邦參議員提名戰敗選，叱吒一時的甘乃迪家族在政壇似乎步入頹勢。

麻薩諸塞州今年11月3日將改選聯邦參議員，民主黨為推出候選人，先舉辦黨內初選，由74歲的現任參議員馬基（Ed Markey）與39歲的喬．甘乃迪競逐，今天投票。

喬．甘乃迪與馬基都屬進步派，政治立場相近，選前聲勢不分軒輊。

喬．甘乃迪雖未贏得黨內提名，但他獲得有力支持，包括聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）；而馬基主打「反建制」，擁有聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）及眾議院新星歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）的背書。

喬．甘乃迪輸掉這場初選，意味他將於明年一月離開國會，因為他不能同時競選參議院及眾議院席位。

喬．甘乃迪是前司法部長羅勃．甘乃迪（Robert F. Kennedy）的孫子。羅勃．甘乃迪是約翰・甘乃迪（John F Kennedy）的弟弟，於1968年遇刺身亡，而約翰・甘乃迪也早一步於1963年遭到暗殺。

喬．甘乃迪是甘乃迪家族第4代從政的其中一人，於2013年當選眾議員。他認為，麻州選民並不單純視他為一個強勢政治家族的子孫，而是把他當作一個在競逐中「傾盡所有」的人。

他接受法新社訪問時說：「在我所參加的每一場選戰，我都說得很清楚，票是投給我。大家不是投給我父親或爺爺或爺爺的兄弟姊妹，是投給我。」

自1947年以來，意即將近美國歷史1/3長的時間裡，甘乃迪家族都有人擔任民選公職，只有兩年除外，幾乎可以說是一個美國王朝，是美國最接近王室的家族。

© 2020 AFP