終結連續30年成長 澳洲陷入經濟衰退

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（法新社雪梨2日電） 澳洲受疫情拖累，官方數字顯示，第2季經濟萎縮7%，已連續兩季下滑，自1991年以來首次陷入衰退。

澳洲統計局（Australian Bureau of Statistics）表示，澳洲經濟第2季創下季度萎縮幅度的新紀錄，結束了長達30年的經濟正成長；而澳洲經濟即便在2008 年全球金融危機時也未曾下滑。

統計局主計處主管施梅德斯（Michael Smedes）表示，疫情和防疫封鎖措施是這次「前所未見」大衰退的主因，而且衰退幅度較以往紀錄大了許多。

根據定義，經濟連續兩季萎縮即視為衰退。而澳洲經濟前一季為負成長0.3%。

施梅德斯說，截至6月止的一季，因澳洲實施防疫措施，家庭改變了消費行為，家計支出在服務項下見到大幅緊縮。

另外，第2季工時下降近10%，社會福利金支出飆升逾40%，雙雙創下澳洲史上紀錄。

統計局數字顯示，澳洲第2季貿易也受創，貨物進口減少2.4%，而服務出口則大降18.4%。

至目前為止，澳洲累計確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）近2萬6000例，663人不治。自7月以來病例大多數集中在墨爾本及其周遭地區。

© 2020 AFP