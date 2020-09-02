美國防部：中國欲在10年內倍增核彈頭數量

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（法新社華盛頓1日電） 美國國防部今天發布報告指出，中國軍隊亟欲在10年內將現有200多枚核彈頭數量倍增，還要打造出能將核彈頭搭載於彈道飛彈上、且從陸海空皆能發射的能力。

報告指出，除了在技術方面目標要和美國勢均力敵外，中國人民解放軍也專註於執行聯合行動，以便在美國以台灣事務為由試圖介入時，能威懾或打敗美國。

報告提到，解放軍在諸多領域已經追上美軍，甚至超前，包括建造船艦、陸基彈道和巡弋飛彈，以及防空系統。

國防部還首度公開對中國核子能力的估算。美方在這份年度報告中表示，中國核武儲備中的核彈頭數量在「200枚出頭」，遠低於獨立機構估算的300多枚。

不過，中國的核彈頭數量預料將在10年內倍增。國防部報告指出，中國能在陸上和海上透過彈道飛彈發射核武，也正開展研發空中發射彈道飛彈的能力。

報告寫道：「北京可能尋求在本世紀中葉前，發展出和美軍或其他被中共視為威脅的強權實力相當、甚至在某些情況下超越對方的軍隊。」

報告還說，若中國達成目標，而美國未能解決這個問題，「將嚴重危及美國國家利益和基於規則的國際秩序安全」。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP