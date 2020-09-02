美網女單 小威旗開得勝

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（法新社紐約1日電） 美國網球公開賽今天進行第2天賽程，6度女單冠軍小威廉絲在防疫嚴格、沒有觀眾的法拉盛草地公園以直落二拍落同胞克莉絲蒂．安，爭奪生涯大滿貫賽第24冠之路有了好的開始。

小威廉絲（Serena Williams）是在女單首輪輕騎過關，以7比5、6比3拍下世界排名96的克莉絲蒂．安（Kristie Ahn）。

小威首盤先丟掉第一個發球局，似乎有些緊張，7比5拿下首盤後，第2盤就恢復原有水準，擊出13計愛司和28個致勝球，毫無懸念地拿下比賽勝利。

小威賽後表示：「我真的很開心，不管我打得怎樣，我就是儘力爭取每一分。」她還開玩笑地說，好像「90年代後」就未曾以直落盤數獲勝了。

小威2017年在澳洲公開賽勇奪大滿貫賽生涯第23座女單冠軍之後，已有3年多未曾嘗過大滿貫奪冠滋味，不過在這期間她有多次和紀錄擦身而過，4度打進決賽，卻都空手而回。

小威只須再一冠，就能追平澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）大滿貫24冠紀錄，在今年大咖球員紛因疫情或傷病缺席的情況下，她平紀錄的機會又更高了一些。

當今球後澳洲女將巴蒂（Ashleigh Barty）、世界排名第2的羅馬尼亞好手哈勒普（Simona Halep）、去年美網決戰讓小威夢碎的加拿大好手安德里斯庫（Bianca Andreescu）本屆都沒有參賽，如果小威一舉奪冠，不僅能追平紀錄，也會成為美網歷來最多冠的女單選手。

目前她和已退役的網壇前輩艾芙特（Chris Evert）共同保持美網女單最多的6冠紀錄。

© 2020 AFP