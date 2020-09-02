美網男單 莫瑞苦戰5盤逆轉勝

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（法新社紐約1日電） 前世界球王、英國網球名將莫瑞今天在美國公開賽首輪演出驚天大逆轉，先丟兩盤後倒趕3盤，驚險拍落日本好手西岡良仁。

莫瑞（Andy Murray）鏖戰5盤後，以4比6、4比6、7比6（7比5）、7比6（7比4）、6比4辛苦獲勝，耗時4小時39分鐘，才拍下世界排名49的西岡。

莫瑞賽後表示：「那是我2019年到目前為止，打過最久的比賽。」

「比賽才剛打沒多久，我就擔心這會是場漫長的比賽，因為我有一段時間沒打了。我有點像是在調整自己的節奏，輸了兩盤後，我必須加足馬力，咬緊牙關撐過去。」

連輸2盤後，莫瑞第3盤一開始又以1比3落後，眼見就要以直落盤數輸掉比賽，復出之路準備以災難收場。

但拿過3座大滿貫賽冠軍的莫瑞沒有放棄，展現過去讓他站上生涯巔峰的韌性與決心，穩紮穩打地拿回一分又一分，反而把局數扭轉成5比4領先，靠搶七拿下第3盤。

接下來莫瑞愈打愈積極，西岡則愈打愈不順、頻頻犯錯，莫瑞再靠搶七拿下第4盤後，那聲握拳高呼的「Come on！」，在沒有觀眾的艾許球場（Arthur Ashe Stadium）聽來格外響亮。

莫瑞2019年第2次接受臀部手術後，2020年少有參賽，今天他在賽後表示，他不僅更了解自己的體能，也更知道去年手術時髖部植入的金屬片狀況，「我剛打了4個半小時的比賽，先前我連想都沒想過我辦得到」。

「我不會在那兒屁股抽痛地坐着，今晚我會睡得很好。」

今年拿外卡進入美網的莫瑞，第2輪將迎戰15種子、加拿大好手奧格－阿里辛（Felix Auger-Aliassime）。

© 2020 AFP