蘇格蘭計畫明年5月前 訂定二次獨立公投時程

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社愛丁堡1日電） 蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）今天公布立法議程時表示，蘇格蘭將在明年5月前，推出新獨立公投的條款與時程。

施特金在蘇格蘭議會演說為議會開議時表示，「這個會期結束前，我們會公布草案」列出投票細節，以及要被詢問的問題。

「接着，在明年（蘇格蘭議會）選舉時，我們會提出蘇格蘭要成為獨立國家的理由，我們會針對蘇格蘭有權選擇自己前途爭取明確支持。」

施特金推動所謂的「蘇格蘭第二次獨立公投（indyref2）」，恐將成為英國首相強生（Boris Johnson）一大頭痛問題，因為強生多次排除讓公投進行的可能性。

身為蘇格蘭民族黨（Scottish National Party, SNP）黨魁的施特金因領導抗疫有成，民調支持度大幅上揚，她希望趁着支持度居高不下，在英國全國性選舉又表現強勁的機會，逼使倫敦同意蘇格蘭再辦公投。

蘇格蘭2014年獨立公投時，5成5民眾贊成留在英國，4成5贊成獨立。

蘇格蘭民族黨主張，因為蘇格蘭人2016年選擇留在歐洲聯盟（EU），但英國全國決定脫歐，改變了蘇格蘭和英國其他地方長達300年的聯盟關係，所以蘇格蘭有新的理由再辦公投。

分析家預期，蘇格蘭民族黨會在明年投票贏得多數；但施特金錶示，脫歐「完全不必要地」讓2019冠狀病毒疾病（COVID-19）帶來的挑戰更形複雜，尤其是在倫敦又拒絕要求延長貿易談判的情況下。

施特金說，那會讓蘇格蘭企業除承受疫情帶來的經濟壓力，還會遭到「可避免的傷害」。

她說：「脫歐以及脫歐落實的方式，大大增強了蘇格蘭成為獨立國家、自己形塑命運、對歐洲和世界做出貢獻的理由。」

經濟因素可能是施特金推動蘇獨的最大障礙。

上周公布的數據顯示，蘇格蘭公共服務花費高達151億英鎊，遠超過上個財政年度的稅收。

蘇格蘭赤字比前12個月多20億英鎊，相當於每個蘇格蘭人借款2776英鎊，是英國民眾的約2.5倍。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP