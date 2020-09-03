亞馬遜在英國增雇7000人 滿足疫情下網購需求增

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（法新社倫敦3日電） 美國網購業巨擘亞馬遜今天宣布，今年內在英國將再提供7000個正職職缺。反映在武漢肺炎疫情下，網購和相關服務需求大增。這也使得受到疫情打擊的英國經濟獲得刺激。

亞馬遜（Amazon）先前已宣布，今年內將在英國提供3000個新的正職職缺。加上今天宣布的名額，亞馬遜在英國正職人力總數將達4萬多人。

亞馬遜發布聲明表示，新增的7000名人力將遍布英國50多個城市，工作地點包括辦公室和2座新的訂單履行中心。亞馬遜5月已在英國啟用一座新倉儲，位在英格蘭東北部和中部的另2座新倉儲預定今年秋天啟用。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發，政府實施防疫封鎖措施，造成英國許多零售商和傳統產業企業被迫大量裁員。但另一方面，居家禁足令使得網購和外送服務需求激增，也創造不少新職缺。

亞馬遜今天還宣布，將在英國僱用2萬多名臨時員工，以應付年終假期購物旺季業務量。

由於英國政府提供給民間數百萬放無薪假勞工的薪資補助方案將在10月到期，英國失業率料將攀升，因此英國商務大臣夏瑪（Alok Sharma）今天對亞馬遜增雇消息表示歡迎。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2020 AFP