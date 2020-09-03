喬科維奇晉美網第3輪 普里斯科娃暴冷出局

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（法新社紐約2日電） 塞爾維亞男網好手喬科維奇今天有驚無險，在落後一盤的情況下急起直追，終場以6-7（5/7）、6-3、6-4、6-2拍落英國選手艾德門（Kyle Edmund），晉級美國公開賽男單第3輪。

世界排名第一的喬科維奇（Novak Djokovic）說：「我真的很開心很早碰到這麼難打的比賽，在備戰之後的比賽上，我覺得這樣對我比較好。」

在爭奪大滿貫賽男單冠軍最多紀錄上，喬科維奇看來快追上瑞士名將費德瑞（Roger Federer）和西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）。費德瑞與納達爾今年都沒有參加美網。

33歲的喬科維奇2月贏得第8座澳洲公開賽冠軍後，目前坐擁17座大滿貫賽男單冠軍，納達爾有19座冠軍獎盃，費德瑞有20座。

男單其他部分，第5種子茲韋列夫（Alexander Zverev）以7-5、6-7（8/10）、6-3、6-1，擊退持外卡參賽的日裔美籍小將中島（Brandon Nakashima），第7 種子、比利時選手高芬（David Goffin）也晉級第3輪。

世界排名第7的德國好手茲韋列夫，今天在空蕩蕩但悶熱無比的路易阿姆斯壯球場（Louis Armstrong Stadium）對上排名第223名的小將中島時，全場擊出24 記愛司球，但也出現10次雙發失誤。他在解釋為什麼比賽中途換鞋時說：「我整雙鞋子都濕透了，平常不會這樣。」

女單方面，名列頭號種子的捷克好手普里斯科娃（Karolina Pliskova）今天以1比6、6比7（2比7）的比數，慘遭世界排名50的法國選手賈西亞（Carolina Garcia）淘汰，爆出大會開賽以來的最大冷門。

女單第6種子、捷克的克菲托娃（Petra Kvitova）今天以7-6（7/3）、6比2直落二擊敗烏克蘭選手柯茲洛娃（Kateryna Kozlova）。

德國好手柯貝（Angelique Kerber）以6-3、7-6（8/6）直落二拍落同胞安娜（Anna-Lena Friedsam），前後花了1個小時又40分鐘。

未列為種子的俄羅斯選手葛拉切娃（Varvara Gracheva）以1-6、7-6（7/2）、6比0淘汰第30種子的法國選手美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）。

美拉德諾維奇在以6比1、5比1領先後，4個賽末點皆無力拿下，讓葛拉切娃得以急起直追贏得勝利。美拉德諾維奇賽後說：「我體力不支，沒力了。」

© 2020 AFP