巴特勒關鍵兩罰俱中 熱火季後賽2連勝公鹿

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（法新社奧蘭多2日電） 熱火巴特勒在NBA季後賽次輪第2戰時間就要走完之際，被公鹿的安特托昆博犯規，他穩穩罰進兩球，讓熱火2分險勝，系列賽2比0領先。

美國職籃NBA季後賽，東區頭號種子密爾瓦基公鹿在次輪首戰敗給第5種子邁阿密熱火，在系列賽以0比1落後。

熱火在今天這場比賽始終握有微幅領先，直到終場前4.2秒還領先3分，但德拉吉奇（Goran Dragic）出現關鍵犯規，為比賽勝負添加變數，在公鹿密道頓（Khris Middleton）3罰俱中後，兩隊114比114戰成平手。

此時熱火叫出暫停部署最後一擊，公鹿眼看就要守住，將比賽逼進延長，但安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）卻在比賽剩下0.2秒時被吹犯規，熱火在巴特勒（Jimmy Butler）兩罰俱中後，116比114氣走公鹿，在系列賽以2比0領先公鹿。

終場前影響比賽勝負的犯規出現爭議，因為巴特勒出手時，趕來協防的安特托昆博並未有明顯犯規動作，僅在巴特勒跳投後落地之際，手部與巴特勒的身體有些微接觸，但裁判仍在比賽時間走完之際吹判。

今天系列賽第2戰開打後，熱火在德拉吉奇單節9分，上場球員幾乎人人有得分的情況下，在首節取得38比29領先，次節布萊索（Eric Bledsoe）單節拿下12分，讓公鹿縮小落後差距，但在德拉吉奇再獲8分情況下，熱火上半場仍以66比60領先公鹿。

下半場比賽，公鹿在安特托昆博單節8分帶領下將落後追近，但熱火打完3節仍以90比86領先。末節兩隊一路拉鋸，公鹿在比賽最後階段將比分追近，讓戰情在比賽終了前出現戲劇化轉折。

這場比賽德拉吉奇攻下熱火最高23分，替補的赫洛（Tyler Herro）貢獻17分，克勞德（Jae Crowder）、阿德巴約（Bam Adebayo）分獲16分、15分，巴特勒、羅賓遜（Duncan Robinson）都拿下13分，歐里尼克（Kelly Olynyk）則有11分進帳。

安特托昆博今天有29分、14籃板的「雙十」成績，密道頓有23分演出，布萊索（Eric Bledsoe）、羅培茲（Brook Lopez）拿到16分，希爾（George Hill）則獲14分。

© 2020 AFP