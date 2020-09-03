拜登8月吸金108億 打破總統候選人單月籌款紀錄

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社美國威明頓2日電） 美國疫情未歇，造勢活動大受影響，民主黨總統候選人拜登陣營展開一連串線上募款活動，8月募集逾3.64億美元（新台幣108億元），打破總統候選人單月最高籌款紀錄。

前副總統拜登（Joe Biden）的競選團隊今天表示，拜登和民主黨全國委員會（Democratic National Committee）8月共募集了3億6450萬美元（約新台幣108億元），其中2億500萬美元來自線上小額捐款。

哥倫比亞廣播公司（CBS）和紐約時報報導，前一次總統候選人單月最高籌款紀錄，是前總統歐巴馬和民主黨全國委員會在2008年9月創下的2億美元。

現年77歲的拜登在聲明中感謝支持者，直呼「這數字真令我感到震驚」。

拜登還說：「其中有超過2億500萬美元，相當於我們募款金額的57%，都是像你們這樣的線上捐款人，一次捐出5美元、10美元、20美元，一點一滴累積而成。」

拜登敦促支持者：「如果我們想要確保能有贏得這場選戰的機會，就必須締造更多紀錄。」

拜登說：「不同於你們這樣的基層捐款人，川普的自動提款機依然存在，並得到外部暗錢支持。」

「你們最好相信，他們會竭盡全力攻擊和誹謗我、賀錦麗（Kamala Harris）和我們的陣營。」

拜登8月12日宣布任命加州聯邦參議員賀錦麗為副手後，短短24小時便湧入2600萬美元捐款。

川普和共和黨全國委員會（Republican National Committee）7月募集1.65億美元，而拜登陣營當月僅募集到1.4億美元。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）

© 2020 AFP