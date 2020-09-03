擬11月大選前發放疫苗 美政府要各州做好準備

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（法新社華盛頓2日電） 美國總統大選將近，川普政府計畫在選前的11月1日發放2019冠狀病毒疾病疫苗，故已敦促各州做好準備。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）在日期標註為8月27日的信中說：「CDC緊急請求您的協助，加速處理配送設施的申請。」

總部設在德州達拉斯（Dallas）的藥品零售商麥克森公司（McKesson Corp.）與聯邦政府簽有協議，要成立一些中心，負責在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗問世後分發各地。

芮斐德在信中表示，CDC「若有必要，將請您考慮廢止一些條件，因為那些條件可能會影響這些設施在2020年11月1日前全面開始運作。」美國將於11月3日舉行總統大選。

美國食品暨藥物管理局（FDA）曾提到，有可能在疫苗完成確保安全性和有效性的試驗前，就給予緊急核准。

根據金融時報（Financial Times）8月30日刊出的報導，FDA局長哈恩（Stephen Hahn）受訪時表示，必須由疫苗研發商提出這類非常態性核準的申請。

CDC提供給各州的文件，詳細說明了疫苗推出的計畫，並補充道，這些獲批準的疫苗可能包括已獲許可的疫苗或取得緊急使用授權的疫苗。

文件還提到，施打疫苗者可能需要打第2劑以加強效果。

紐約時報（New York Times）指出，CDC規畫制訂兩種候選疫苗的技術規範，分別稱為疫苗A和疫苗B，內容包括運輸、混合、儲存及管理等條件。

這些細節似乎符合美國輝瑞藥廠（Pfizer）和生技公司莫德納（Moderna）研發的疫苗，這兩家公司在後期臨床試驗中進度領先。輝瑞藥廠8月20日表示，預期最早於今年10月申請政府審查。

紐時引述亞利桑那州流行病學者波皮斯庫（Saskia Popescu）的說法，她認為，在10月底初步發放疫苗的時程，令人替公共衛生政治化及潛在安全影響感到憂心，很難不覺得這是在推動選前疫苗。

政府指引文件提到，長期照護工等醫護人員會是第一批可施打疫苗的群體之一，其他還有關鍵行業勞工和國家安全人員。65歲以上長者、美國原住民、來自少數種族及民族的人口、受刑人等感染或罹患重病風險較高的群體，也列入優先施打疫苗對象。

© 2020 AFP