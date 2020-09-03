梅西恐離隊 莫德里奇稱是西甲巨大損失

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（法新社巴塞隆納2日電） 曾歷經球隊頭號球星出走的莫德里奇，談到梅西有意離開巴塞隆納一事時稱，那將是西甲「巨大的損失」。

13歲時就在巴塞隆納（Barcelona）的青訓體系，梅西（Lionel Messi）之後也一直是球隊的看板球星，在他拋出離隊的想法後，巴薩堅持雙方合約中的（逃脫）條款已經在6月10日到期，梅西想離開就得支付7億歐元（約新台幣247.73億元）鉅額費用，而這個說法已獲得西甲（La Liga）支持。

「金球獎」（Ballon d'Or）2008年起由梅西和「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）輪流獲得，唯一的例外是2018年，當時是由莫德里奇（Luka Modric）獲獎。

莫德里奇曾是「C羅」在皇家馬德里（Real Madrid）時的隊友，他表示，梅西離開讓巴薩與西甲遭受的損失，如同「C羅」離開皇馬時一樣，但他也說：「我們必須向前看，（相信）其他人也會成為球星。」

梅西表達轉隊意願後，8月31日未現身球隊的季前訓練營，8月30日也未接受在球隊訓練場地進行的2019冠狀病毒疾病（COVID－19）篩檢。

© 2020 AFP