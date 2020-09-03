梅西想離隊 老梅西認子難留巴塞隆納

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（法新社巴塞隆納2日電） 梅西日前表達要離開巴塞隆納的想法，他的父親兼經紀人今天表示，他認為梅西「恐難」續留巴薩。

梅西（Lionel Messi）的父親（Jorge Messi）今天從阿根廷的羅薩里奧市（Rosario）飛抵西班牙巴塞隆納普拉特機場（El Prat airport），為的是要與西班牙甲級足球聯賽（La Liga）巴塞隆納（Barcelona）主席巴托梅烏（Josep Maria Bartomeu）討論梅西想在今年夏天離隊的爭議。

當記者問到梅西續留巴薩的可能性時，梅西的父親回答說：「很難」。

當被問到梅西加入曼徹斯特城（Manchester City）的可能時，老梅西則回說：「還未到時候」。對於他已與曼城總教練瓜迪歐拉（Pep Guardiola）談過的消息，老梅西說：「我沒有和瓜迪歐拉談過，我還沒跟任何人談。」

西班牙「世界體育報」（Mundo Deportivo）今天稍晚報導，指梅西的父親和巴薩主席巴托梅烏在會談中並未達成共識。

梅西表達轉隊意願後，8月31日未現身球隊的季前訓練營，8月30日也未接受在球隊訓練場地進行的2019冠狀病毒疾病（COVID－19）篩檢。

© 2020 AFP