研究：白令海冰層正處於5500年來最低水準

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（法新社華盛頓2日電） 今天公布的一項研究指出，位在北太平洋介於阿拉斯加和俄羅斯間的白令海（Bering Sea），2018年及2019年的冬季冰層降到5500年來最低水準。 研究人員2012年在阿拉斯加外海偏遠的聖馬太島（St. Matthew Island）採取一段1.45公尺長的泥炭地核心樣本，內含5500年的植物有機化合物堆積。

科學家研究各泥炭層的氧-16和氧-18兩種氧同位素的比例變化。這個比例會隨大氣和海洋的變化和沉澱產生相應變化。 相較於北極地區的冬季冰層近幾十年明顯迅速減少，發表在「科學先端」（Science Advances）期刊的這份研究指出，白令海的冬季冰層過去數十年看似維持穩定，但在2018和2019年卻出現驟減。

新的研究分析優點是回溯到明顯更久遠時代，讓研究人員可以判斷目前白令海冬季冰層水準究竟是異常，或屬於一個趨勢。

研究人員的結論是，以目前冰層減少速度，當前環境已利於出現完全「無冰」的白令海。這將造成對生態體系產生後果的骨牌效應。

先後在阿拉斯加大學（University of Alaska）和美國地質調查所（US Geological Survey）執行這項研究計畫的人員瓊斯（Miriam Jones）警告：「不單只有氣溫升高，還有許多事正在發生。...我們正目睹海洋和大氣的環流模式改變。」（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）

© 2020 AFP