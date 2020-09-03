華爾界股市創新高　亞股後繼無力走勢分歧

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（法新社香港3日電） 市場對疫苗的期待及美國聯準會（Fed）慷慨解囊利多，被遠低於預期的就業數據以及華府與北京間緊張關係所抵消，繼華爾街股市再創新高後，亞洲股市今天收盤走勢分歧。

美國整合運算及企業外包供應商ADP表示，美國8月增加42萬8000個新職缺，僅為預期的1/3，為備受矚目的4日政府公布數據帶來壞兆頭。

美國官員呼籲各州在11月1日，也就是總統大選前2天，準備派發可能研發成功的疫苗。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）詳細說明疫苗推出計畫，並表示那些疫苗將會是已獲批准疫苗或取得緊急使用授權的疫苗。

此外，華盛頓決定對在美國的中國外交官祭出新限制措施，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2日表示，為反制中方長年對駐北京美國外交人員設下重大障礙，美方決定要求駐美資深中國外交官，未來進入美國校園或與地方政府官員見面前，須獲得美方許可。

紐約股市大漲帶動亞洲股市今天早盤上揚，但一些市場後繼無力。

首爾與威靈頓股市分別上漲1.33%與1.28%。此外，台北股市上漲0.46%、東京0.94%、馬尼拉0.60%、雪梨0.81%。

香港股市收跌0.45%，上海股市下跌0.58%，新加坡下跌0.32%，吉隆坡挫跌1.44%，曼谷收低0.26%，雅加達股市跌0.59%。

© 2020 AFP