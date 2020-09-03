裴洛西外出做頭髮沒戴口罩 川普逮到機會狂批

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（法新社華盛頓2日電） 美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前前往舊金山一間髮廊做頭髮，不僅違反當地防疫封鎖規範，臉上還沒戴口罩，畫面被店家監視器捕捉到，總統川普逮到機會痛批。

被共和黨籍川普和支持者視為眼中釘的裴洛西，對川普因應疫情的作為往往緊迫盯人。

配戴口罩普遍被視為控制感染率最有效的方式之一，川普先前遲遲未認可口罩的使用，民主黨籍的裴洛西6月間鎖定這點屢屢公開抨擊川普，還說「真男人就會戴口罩」。川普直到7月才被人看見公開配戴口罩。

監視器畫面顯示，裴洛西8月31日從髮廊內一間房間走到另一間房間時，臉上沒有戴口罩。舊金山為了防疫制定的相關限制，目前仍禁止這類室內活動。

川普在推特上寫道：「瘋子南西．裴洛西完蛋了，雖然她常常對別人說教，自己卻要一間美容院開門營業，還沒有戴口罩。」

裴洛西的副幕僚長哈米爾（Drew Hammill）表示，裴洛西「總是配戴口罩，且遵循當地2019冠狀病毒疾病（COVID-19）相關要求」。

哈米爾說：「這間店家讓議長星期一來店裡，還跟她說這個城市允許店內一次容納一位客人。議長遵循這個機構提出的相關規範。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP