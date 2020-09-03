MLB大都會傳奇名投西佛辭世 享壽75歲

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（法新社紐約3日電） 棒球名人堂今天表示，1969年率領紐約大都會贏得世界大賽冠軍的名人堂投手西佛（Tom Seaver）逝世，享壽75歲。

棒球名人堂（Baseball Hall of Fame）在聲明中說，西佛8月31日因為罹患路易體失智症（Lewy body dementia）與感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）過世。

西佛自2019年3月起沒有公開露面。他的妻子南西（Nancy）與女兒莎拉（Sarah）和安（Anne）跟棒球名人堂說：「我們心碎地跟大家說，我們親愛的丈夫與父親過世了。我們向他的球迷致意，跟你們一樣對他的辭世感到哀痛。」

西佛是強力右投，有「驚奇湯姆」（Tom Terrific ）之稱，他1969年在MLB美國職棒大聯盟拿下25勝，並贏得首座賽揚獎，之後又拿下兩座。

傳奇全壘打王阿倫（Hank Aaron）稱西佛是「我遇過最難纏的投手」。

西佛1944年11月17日出生於加州弗瑞斯諾（Fresno ），他在大聯盟打了20個賽季，前11個賽季效力於紐約大都會。

西佛1967年到1986年在MLB拿下311勝，防禦率2.86 ，投出3640次三振。他12度入選明星賽，3度獲選國家聯盟勝投王。

西佛是在1992年獲選進入名人堂，美國棒球作家協會（Baseball Writers' Association of America）有98.8%的成員投票給他，得票率為當時最高。

當年服役於美國陸戰隊的西佛，是1966年在特別選秀制度中獲大都會選中，1967年贏得國聯新人王。

他在率領大都會贏得首座世界大賽冠軍時，將大都會從常敗軍轉變為「奇蹟大都會」。

© 2020 AFP