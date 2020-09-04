中國西太平洋影響力漸增 帛琉邀美軍建基地

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（法新社帛琉科羅4日電） 美國正在西太平洋遏止中國日增的影響力，國防部長艾斯培日前特地造訪島國帛琉。外電報導，帛琉已促請美軍在他們的國土裡興建軍事基地。

艾斯培（Mark Esper）上周訪問帛琉時指控北京正在太平洋地區「從事破壞穩定的活動」。

帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）事後說他告訴艾斯培，當地歡迎美軍來建基地。帛琉群島位於菲律賓東方約1500公里，人口約2萬2000人。

帛琉總統府本周公布雷蒙傑索寫給艾斯培的信，雷蒙傑索在信里說：「帛琉對美軍的要求很簡單－來當地興建共用設施，然後定期過來使用。」這封表注為當面親交的信還表示，帛琉歡迎美軍來蓋陸上基地、軍港設施與機場。

雷蒙傑索還建議美國海岸防衛隊到當地協助巡弋，保障帛琉所擁有卻無力監控、面積相當於一整個西班牙（約50萬平方公里）的海洋保護區。

雖然帛琉是獨立國家，但本身並無軍隊；根據帛琉與美國間的自由加盟協約（Compact of Free Association），美國負有防衛帛琉之責。儘管目前美軍並未常駐當地，但根據協約，美軍確實可駐紮帛琉。

雷蒙傑索表示，興建基地不僅有助美軍因應區域局勢，也有利在地經濟；2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創帛琉的主要產業觀光業。

法新社指出，帛琉是台灣所剩15個邦交國之一，北京去年挖走索羅門與吉里巴斯。帛琉先前拒絕北京，中國在2018年生效對帛琉的旅行禁令。

© 2020 AFP