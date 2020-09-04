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（法新社香港4日電） 隨着美股重挫，亞股今天跌深收黑。華爾街科技股在多月大漲後，終於在投資人獲利回吐下慘跌。

華爾街股市三大指數3日賣壓沈重，以科技股為主的那斯達克指數領跌，蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）與臉書（Facebook）等全球科技巨擘災情最重。

亞洲各國股市今天也因科技股走跌而普遍下挫。

股價回檔是意料中事，那斯達克指數已從3月谷底飆漲約80%，此一期間特斯拉（Tesla）股價漲升近500%，蘋果漲逾120%。分析師警告，股價成長正日益脫離經濟現實。

先前股價反彈的推升力道在市場預期，由於各國祭出財政與貨幣激勵措施，隨着全球經濟擺脫2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而復蘇，上市公司獲利將強勁成長。

保德信金融集團（Prudential Financial Inc.）首席市場策略師柯洛斯比（Quincy Krosby）表示：「有鑒於市場因超高市值股推升而似乎不斷攀高，在日益過熱與超買下，近期漲多拉回應該不令人意外。」

東京、香港、首爾、威靈頓股市今天都下跌1%以上；雪梨股市挫跌逾3%。

上海、台北、新加坡股市各跌0.9%左右，雅加達股市下跌約0.8%。

© 2020 AFP