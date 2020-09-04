俄稱史普尼克V疫苗通過初期試驗 刺胳針刊登研究

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（法新社倫敦4日電） 根據醫學期刊「刺胳針」今天刊出的研究，參與俄羅斯「史普尼克V」新冠肺炎疫苗初期試驗的病患產生了抗體，且無嚴重不良反應；但專家說試驗規模太小，無法證實疫苗安全有效。

俄羅斯上月宣布已經批准還在研發的史普尼克V（Sputnik V）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫苗。疫苗名稱取自蘇聯1957年首度送上太空的人造衛星。

俄羅斯缺乏安全性數據就批准疫苗，引發西方科學家憂心；有人警告，研發疫苗操之過急可能有危險。

俄羅斯則譴責西方的批評意在破壞莫斯科的研究。

在「刺胳針」（The Lancet）刊出的研究報告中，俄國研究人員說明了兩項小型研究的進行過程，每項研究各有38名18至60歲的健康成人參與兩階段免疫接種。

每名受試者先接種一劑第一部分疫苗，21天後再追加接種第二部分疫苗。

受試者接受監測42天，所有人都在最初3個星期產生抗體。

研究報告指出，這些數據顯示史普尼克V疫苗「安全、耐受性良好，而且未讓自願受試的健康成人產生嚴重不良反應」。

上述試驗屬於非隨機、開放式試驗，意思是無人接受安慰劑，而且受試者都知道自己接種疫苗，未被隨機分配到不同實驗組。

研究人員強調，未來有必要進行規模更大、時程更長的試驗，包括設置安慰劑對照組，以確認這支疫苗的長期安全性和有效性。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）

© 2020 AFP