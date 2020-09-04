力壓怪物狀元威廉森 灰熊莫蘭特成NBA新人王

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（法新社邁阿密3日電） 美國職籃NBA年度最佳新秀獎今天公布，曼菲斯灰熊的莫蘭特（Ja Morant）獲得99張第1名選票，力壓紐奧良鵜鶘「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）獲獎。

莫蘭特是灰熊隊史獲得新人王的第2人，另一位是2002年的西班牙「鬥牛士」賈索（Pau Gasol）。

根據NBA今天公布的投票結果，去年選秀狀元威廉森，獲得唯一1張不是投給莫蘭特的第1名選票。

在100名全球體育記者、作家、播報員的投票中，獲得第1名選票可拿5分、第2名選票可得3分、第3名選票可獲1分，莫蘭特在這次投票中獲得498分。

這次票選中，排在第2名的是拿下204分的熱火後衛能恩（Kendrick Nunn），威廉森則以140分位居第3。

NBA本季例行賽曾因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，於3月11日暫停，這次各項個人獎的評比，以複賽前的數據為準，7月30日到8月14日複賽期間的數據則不予考量。

自開季到3月11日停賽前，莫蘭特平均每場比賽可得16.6分、傳出6.9次助攻，在所有符合年度最佳新人獎資格的選手中排名第一。

在那段期間，莫蘭特11次有「雙十」表現，是新秀中最多的。2月9日灰熊對上華盛頓巫師的比賽，莫蘭特斬獲27分、10籃板、10助攻，是新秀中唯一拿下「大三元」的球員。

© 2020 AFP