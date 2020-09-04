慰問遭警槍擊非裔男家屬 拜登：美暗藏種族歧視

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（法新社基諾沙3日電） 美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）今天前往威斯康辛州城市基諾沙（Kenosha ），與日前遭白人警察從背後開槍射傷的非裔男子布雷克通話，直言美國社會「暗藏種族歧視」。

拜登和布雷克（Jacob Blake）的父親和其他家屬私下談話，稍後表示他和正在醫院裡療傷的29歲布雷克通了15分鐘的電話。

布雷克8月23日被一名白人警官從背後開槍，導致腰部以下癱瘓後，威斯康辛州基諾沙上周爆發造成混亂的抗議活動。拜登此行也試圖撫慰這座近來因抗議而傷痕纍纍的城市。

拜登表示：「他（布雷克）提到沒有什麼能打敗他，無論他是否能再次行走，他都不會放棄。」

一向自詡為樂觀主義者的拜登隔着口罩告訴聚集在基諾沙的一個小型社群，美國多數人支持追求種族平等的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動。

但他也警告，總統川普已經激起近幾個月來讓全國紛擾不已的種族仇恨。

拜登在路德會恩典堂（Grace Lutheran Church）表示，「不全然是他（川普）的錯」，但川普激烈的種族歧視言論「將人性的黑暗面正當化了」。

拜登還說，總統的言辭已經暴露出「美國對於潛藏的種族歧視已經習以為常」，還說這種現象依然存在，且已存在了400年。

他說：「我答應你們，不論輸贏…我將投入爭取種族平等的奮戰。我們不會被打敗。」

美國總統川普兩天前帶着競選連任口號「法律與秩序」前往基諾沙視察，他形容最近的反種族主義示威活動是暴民所為的「國內恐怖行動」，與拜登今天的發言形成強烈對比。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP