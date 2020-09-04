殺害右派人士 美極左嫌犯遭警逮捕時被擊斃

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（法新社華盛頓3日綜合外電報導）華盛頓州執法官員表示，涉嫌在俄勒岡州波特蘭市殺害一名右派抗議民眾的極左分子雷諾爾，在華盛頓州遇警方逮捕時遭射殺。

西雅圖市西南方桑斯頓郡（Thurston County）警局的一名發言人表示，雷諾爾（Michael Forest Reinoehl）今天傍晚在企圖擺脫4名員警逮捕時被擊斃。

布雷迪（Ray Brady）警官表示，事發時一個地區專案小組正監視「兇嫌」藏匿的公寓，這名嫌犯在步出室外並走向一輛汽車時，「員警打算逮捕他」。

布雷迪並說，嫌犯似乎持有武器，在他逃逸前，員警朝着他的汽車連開數槍，隨後又補上幾槍。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，美國司法部法警局（U.S. Marshals Service）證實，當時警方朝雷諾爾開槍，雷諾爾當場宣告死亡。

警方懷疑雷諾爾上周末在波特蘭殺死一名右翼活躍人士丹尼爾遜（Aaron Danielson），當時敵對的抗議團體爆發衝突，監視器畫面顯示，某些民眾發射漆彈槍及噴霧器。

在美國將於11月舉行總統大選之前，這起命案具有高度政治性。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

© 2020 AFP