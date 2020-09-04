法國開學後 22所學校因新冠肺炎疫情再度關閉

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（法新社巴黎4日電） 法國教育部長布朗凱今天表示，1日全國各級學校開學後，已有22所學校因出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情而再度關閉校園，但超過半數是在海外屬地留尼旺。

布朗凱（Jean-Michel Blanquer）告訴法國的歐洲第一電台（Europe 1），其中10所關閉的學校在法國本土，其餘12所在最近確診病例大增的印度洋島嶼留尼旺（La Reunion）。法國全國共有約6萬所學校。

不過布朗凱表示，他對本周全國開學情況仍感到滿意。

法國最近新冠肺炎確診病例激增，昨天通報單日新增7157例。但法國當局表示，將採取一切行動，避免再度實施任何全國性封鎖措施。

布朗凱還說，法國全國另有約130個班級在開學後停課，當局每天檢查校園內約250起可疑病例。他表示，這些病例主要和校外因素有關，感染源可能是暑假期間被感染的人員。而一所學校只要出現超過3起確診病例，就會暫時關閉。

布朗凱認為，開學首周的情況「相對良好」。儘管有疫情威脅，但「大家都返回（學校），令我非常開心」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2020 AFP