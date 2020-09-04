紐西蘭隔3個多月再現染疫死亡病例 限制不鬆綁

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（法新社威靈頓4日電） 紐西蘭今天通報逾3個多月來第一起因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）致死的案例，死者是一名年紀50多歲的男子。

衛生官員表示，這名死者是8月在奧克蘭（Auckland）第2波群聚感染中罹病，今天於當地醫院病逝。在第2波群聚感染髮生之前，紐西蘭連續102天沒有發生社區感染。

法新社報導，連同這起死亡病例，紐西蘭染疫病故人數累計達到23人，上一起死亡病例是出現在5月24日。紐西蘭衛生部統計，到當地時間今天上午9時為止，境內累計1764起病例。

紐西蘭衛生部執行長布魯斐德（Ashley Bloomfield）發表聲明說：「我承認今天的消息可能會讓紐西蘭人焦慮，無論是在較大範圍的社區，或是為了因這起死亡病例感到悲傷的家屬和親戚。在這個失去（所愛）及悲傷的時刻，我們向家屬和社區致上哀思。」

奧克蘭第2波群聚感染先在一個有4口人的家庭中爆發，接着逐漸蔓延，目前已有152人染疫，包括今天通報新增3例。

這波群聚感染證明，即使奧克蘭先前實施兩周半的封鎖措施，直到8月30日才解除，仍然很難完全遏止病毒擴散。

布魯斐德說：「我們本來就一直認為，可能還會出現與2019冠狀病毒疾病有關的死亡病例。」

奧克蘭居民這周開始可以出門，但紐西蘭政府規定，除學校以外，團體聚會限10人以下，且在全國大眾運輸系統必須戴口罩。

衛生當局今天稍早表示，這些限制措施至少將實施到9月16日。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP