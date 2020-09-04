美國土安全部分析 俄羅斯致力破壞美選民對選舉信任

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（法新社華盛頓3日電） 美國將於今年11月3日舉行總統大選，然而國土安全部內部分析指出，俄羅斯正積極企圖破壞美國選民對選舉制度的信心，尤其是對郵寄投票。

這項國土安全部（Department of Homeland Security）內部分析最早由美國廣播公司新聞網（ABC News）披露。分析內容提到，至少從今年3月起，「俄羅斯惡意行動者就一直針對新的選舉程序和郵寄投票計畫，強化對選舉公正性的指控」。

分析指出，俄羅斯人透過媒體和社群網站，煽動美國人對投票舞弊、重大計票疏失及郵務單位處理選票方式的擔憂。

美國總統川普也反覆強調這套論點，他與共和黨盟友宣稱，郵寄投票可能導致大規模舞弊和可疑的計票數字。與民主黨籍候選人拜登（Joe Biden）相較，川普在多項民調中都明顯落後。

俄羅斯媒體及代理網站也渲染一種觀點，指稱美國官員和政策制定者推動郵寄投票，是要圖利特定候選人。但郵寄投票主要是因為在今年2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情下，為了避免選民親自投票導致病毒擴散，才被大力推行。

這類網路干預活動在民主黨及共和黨今年初舉辦的黨團大會及初選期間就已展開，隨着新型冠狀病毒擴散，美國官員開始提倡大規模郵寄投票，網路干預活動也更加猖獗。

國土安全部這份公開報告還提到：「我們評估，在新型冠狀病毒疫情下，俄羅斯可能會持續加強對郵寄投票及投票程序變更的批評，以破壞大眾對選舉程序的信心」。

© 2020 AFP