賈亞最後一刻破門 歐國聯西班牙逼和德國

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（法新社斯圖加特3日電） 歐洲國家聯賽（UEFA Nations League）今天點燃戰火，西班牙隊今天靠賈亞（Jose Luis Gaya）在傷停補時的第96分鐘進球，1比1扳平德國。

這是歐洲大陸相隔10個月再次迎來國家隊間的足球聯賽，歐洲足壇先前也飽受新型冠狀病毒大流行影響，主要職業聯賽一度均告停賽。

效力西甲瓦倫西亞的賈亞接獲莫雷諾（Rodrigo Moreno）助攻破門，讓這場A聯盟第4組的賽事戲劇性地結束，德國隊煮熟的鴨子就這樣飛走。德國是在第51分鐘靠剛轉會到英超切爾西的斐納（Timo Werner）進球，一路領先。

這也讓西班牙教頭恩立格（Luis Enrique）回鍋執掌帥印的首戰避免以輸球收場，兩支歐陸老牌勁旅也很有可能要在歐國杯碰頭；原訂今夏登場的2020歐國杯受疫情拖累，順延一年至明年6月再戰。

到目前為止，歐國聯也比照歐冠、歐霸8強起一律改為閉門賽事的做法，現場不開放觀眾。

西班牙隊的巴塞隆納翼鋒法提（Ansu Fati）下半場替補上陣，是他國家隊處女秀。出生於幾內亞比索的法提要到10月才滿18歲，他也以17歲308天之齡，成為西班牙隊史第2年輕的國腳，僅比1936年朱比耶達（Angel Zubieta）當上國腳的年紀略長幾周。

© 2020 AFP