阿努諾比0.5秒壓哨三分彈 暴龍險勝塞爾蒂克

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（法新社奧蘭多3日電） NBA衛冕軍暴龍今天與塞爾蒂克拚戰到最後，才靠阿努諾比（OG Anunoby）在時間終了前0.5秒飆進壓哨三分彈104比103險勝塞爾蒂克，在季後賽次輪追成1比2。

美國職籃NBA季後賽，東區第3種子波士頓塞爾蒂克在打完次輪前兩戰後，以2比0領先第2種子，尋求衛冕的多倫多暴龍。

今天系列賽第3戰，戰局到第4節仍舊膠着，在比賽剩下21.5秒時，範佛利特（Fred VanVleet）突破上籃，讓暴龍101比101扳平，但塞伊斯（Daniel Theis）空手切入灌籃，讓塞爾蒂克在終場前0.5秒時，以103比101超前。

即便比賽時間所剩無幾，暴龍卻未放棄，喊出暫停部署最後一擊，勞瑞（Kyle Lowry）將球發給大對角空手跑位的阿努諾比，阿努諾比在空檔的情況下飆進壓哨的三分球，讓暴龍1分險勝。

這場比賽首節，雙方後衛互別苗頭，暴龍勞瑞進帳11分，但塞爾蒂克靠沃克（Kemba Walker）攻下17分帶領，以33比28領先。上半場沃克斬獲21分，塔特姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）也都獲得10分，讓塞爾蒂克57比47領先暴龍10分。

第3節暴龍在西雅坎（Pascal Siakam）攻下11分，勞瑞、範佛利特分別獲得9分情況下將比分追近，但塞爾蒂克仍以80比76，帶着4分領先進到末節。

決勝節範佛利特連飆兩記三分球、西雅坎兩罰中1，暴龍打出7比0開局，以83比80將比分超前，之後雙方互相拉鋸，也讓比賽勝負直到最後一刻才分出。

暴龍的勞瑞今天轟下全場最高31分，範佛利特斬獲25分，西雅坎獲得16分，砍進致勝球的阿努諾比有12分、10籃板的「雙十」演出，賈索（Marc Gasol）拿下10分。

沃克這場比賽獲得塞爾蒂克最高的29分，布朗有19分、12籃板的「雙十」成績，塔特姆、史瑪特（Marcus Smart）分別獲得15分、11分。

© 2020 AFP