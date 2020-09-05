塞爾維亞科索沃達成經濟協議 川普贊歷史性一天

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（法新社華盛頓4日電） 塞爾維亞與宿敵科索沃今天在美國居中斡旋下，達成經濟關係正常化協議，美國總統川普政府讚揚這是重大外交成果。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）和科索沃總理霍蒂（Avdullah Hoti）在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）簽署聲明，承諾採取一系列措施，以改善運輸基礎設施和邊境口岸、降低貿易關稅並分享能源與水資源，以及實施稍早有關開放高速公路和鐵路連結的協議。

他們也承諾改善與以色列的關係。塞爾維亞將把駐以色列大使館從特拉維夫（Tel Aviv）遷至耶路撒冷（Jerusalem）；穆斯林佔多數的科索沃則將正式承認以色列，而科索沃也獲得這個猶太國家正式承認。

川普表示：「真是歷史性的一天。藉由聚焦在創造就業和經濟成長，兩國得以跨越一連串廣泛議題，就經濟合作取得真正的突破。」

川普還讚揚他的特使格瑞尼爾（Richard Grenell）讓塞、科雙方齊聚一堂。

川普談到這兩國的協議時說：「這一切花了數十年，因為沒有任何人致力達陣。」他還說：「昔日多有衝突，如今多有友愛。經濟可以讓人們團結。」

© 2020 AFP