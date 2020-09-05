巴特勒砍全場最高30分 熱火逆轉公鹿聽牌

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（法新社奧蘭多4日電） 今天打完3節落後12分的熱火，靠巴特勒攻下全場最高30分帶領，以115比100逆轉擊敗公鹿，在季後賽次輪3比0「聽牌」。

美國職籃NBA東區季後賽次輪，第5種子邁阿密熱火在打完前兩戰後，以2比0領先東區龍頭密爾瓦基公鹿。

今天的第3戰，熱火一路落後，前3節打完以75比87落後12分，他們在第4節反撲，一波19比6的攻勢先逆轉戰局，在巴特勒（Jimmy Butler）單節砍進17分帶領下，熱火轟下40分急拉尾盤，115比100後來居上擊敗公鹿，在7戰4勝制系列賽取得3比0的「聽牌」優勢。

首節公鹿僅以30比29領先熱火1分，但上半場在密道頓（Khris Middleton）、羅培茲（Brook Lopez）分別獲得14分、13分的帶領下，以57比50領先熱火。

公鹿下半場開賽後，在安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）單節10分率領下打出30比25攻勢，將比分差距擴大，3節打完87比75領先達兩位數。

公鹿在末節手感急凍，單節只獲13分，熱火則是轟下40分高分，兩隊第4節的表現成了影響勝負的關鍵。

熱火的巴特勒今天轟下全場最高30分，阿德巴約（Bam Adebayo）有20分、16籃板的「雙十」演出，克勞德（Jae Crowder）、德拉吉奇（Goran Dragic）分別貢獻17分、15分，替補的赫洛（Tyler Herro）則獲13分。

羅培茲這場比賽攻下公鹿最高的22分，安特托昆博有21分、16籃板的「雙十」成績，密道頓貢獻18分，替補的希爾（George Hill）、迪文森索（Donte DiVincenzo）分別獲得13分、10分。

© 2020 AFP