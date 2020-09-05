歐國聯熱戰 義大利遭波赫逼和

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（法新社倫敦4日電） 歐國聯足球賽（UEFA Nations League）今天繼續開戰，義大利被波赫1比1逼和。

義大利雖繼續保持兩年來國際賽不敗之身，但今天在佛羅倫斯的自家主場遭波赫逼和，只拿到1分積分。波赫陣中效力義甲羅馬的哲科（Edin Dzeko）第57分鐘破門，但10分鐘後義大利靠森西（Stefano Sensi）扳平。

蘇格蘭與以色列1比1握手言和，兩軍下月將在2020歐國杯附加賽的準決賽碰頭，爭取歐國杯門票，今天算是前哨戰。

捷克主將蘇錫克（Tomas Soucek）與謝克（Patrik Schick）因與新型冠狀病毒確診的隊職員接觸而被迫自我隔離，但捷克不受主將缺陣影響，3比1擊敗鄰邦斯洛伐克。

北愛爾蘭與羅馬尼亞之戰，羅馬尼亞第25分鐘先馳得點，北愛又在第39分鐘因邁堅尼斯（Josh Magennis）吞紅牌被罰下場，以10人應戰近50分鐘，所幸在第86分鐘靠懷特（Gavin Whyte）破門，1比1逼和對手。

上季在德甲多特蒙德大放異彩的挪威天才小將哈朗德（Erling Haaland）今天踢進他國腳生涯的首顆進球，但在奧斯陸主場出賽的挪威仍1比2不敵強敵奧地利。

哈薩克與阿爾巴尼亞分別以2比0，擊敗立陶宛與白俄羅斯。

© 2020 AFP