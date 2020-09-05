稱一戰陣亡將士「魯蛇」 川普忙滅火

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（法新社華盛頓4日電） 美國總統川普被踢爆曾私下以「魯蛇」、「傻子」等字眼侮辱一戰美軍陣亡將士，引起軒然大波。川普今天忙滅火，以免損及尋求連任的關鍵軍系票源。

第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天也跳出來幫丈夫滅火；她罕見以公開聲明駁斥大西洋月刊的報導「不是事實」。

她推文寫道：「當匿名爆料被人照單全收，意味現在已淪危險時刻；沒人知道這些人的動機。這不是新聞，而是激進主義，危害我們偉大國家的人民。」

川普也連發推文為自己辯白，稱「大西洋月刊就跟多數雜誌一樣快掛點了，所以才要杜撰假報導以搏版面」。

大西洋月刊（The Atlantic）3日引述4名聲稱知道第一手相關對話的不具名人士揭露，川普2018年訪問法國時，取消造訪巴黎附近的艾納-馬恩美國公墓（Aisne-Marne American Cemetery，葬有許多第一次世界大戰陣亡美軍）。

文章披露川普當時說：「我幹嘛去那個公墓？那裡葬的全是魯蛇（losers）。」川普還稱在一戰貝羅伍德（Belleau Wood）戰役犧牲的1800名美軍陸戰隊是「傻子」（suckers），才會陣亡。

當時川普取消行程的官方說法是天候惡劣以致直升機無法前往當地。

© 2020 AFP