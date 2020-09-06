新增染疫人數雖趨緩 墨爾本將延長封鎖措施兩周

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（法新社墨爾本6日電） 澳洲第二大城墨爾本市所在維多利亞州的州長安德魯斯今天宣布，墨爾本封鎖措施將再延長兩周，直到9月28日。他說，新增確診數雖然下滑，但仍不足以阻止另一波疫情爆發。

墨爾本居民原本將在下周末解除為期六周的嚴厲封鎖措施，但如今將面臨持續的限制。安德魯斯（Daniel Andrews）說，目前的封鎖措施將持續到9月28日。

安德魯斯在記者會上說：「如果我們解封得太快，那麼我們很可能根本沒法真正解封，而只是開始第3波疫情。」

「那麼在年底以前，我們的限制將會放了又收，收了又放，也將在封鎖措施進進出出。」

維多利亞州今天通報新增63起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，又有5人不治。雖然相較於先前疫情高峰期單日染疫人數曾超過700人的情況下滑，但衛生官員採取謹慎作法。

這個月恢復正常的希望破滅，而整晚宵禁令、對訪客上門的限制及不得旅行超過5公里等措施，則至少將持續到10月26日。

安德魯斯宣布放寬限制的準則時警告，急於體驗「短暫的陽光」可能會導致疫情再次失控。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP