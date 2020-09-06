自己譏陣亡將士為傻子引波瀾 川普反拿記者出氣

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（法新社華盛頓5日電） 美國總統川普這兩天已因傳出他貶低美軍而遭各界叮得滿頭包，如今消息獲得福斯新聞（Fox News）國安線記者證實，氣得他要求這個一向對他友好的媒體開除這名記者。

「大西洋月刊」（The Atlantic）最先踢爆，川普曾以「魯蛇」（losers）、「傻子」（suckers）等字眼侮辱一戰美軍陣亡將士。消息一出，引發軒然大波，而這段發言與他2018年11月出訪法國期間取消造訪美軍公墓一事有關。

當時，他取消造訪美軍公墓的官方說法是天候不佳。

然而，福斯新聞記者葛里芬（Jennifer Griffin）表示，川普政府兩位離職官員證實，川普2018年取消造訪巴黎附近的艾納-馬恩美國陣亡將士公墓（Aisne-Marne American Cemetery），只因「不想跑這一趟去悼念陣亡將士」，暗示了整件事與天氣無關。

有位官員還告訴葛里芬，川普用了「傻子」這個字來貶低軍人，但川普言下所指是參加越戰的美軍。

葛里芬引述這位匿名官員的話說：「當總統談到越戰時，他說，『這是很蠢的戰爭，去的人都是傻子』。」

這名消息人士指出：「這是總統人格上的缺陷，他不明白為何有人要為國捐軀，他認為很不值得。」

惱羞成怒的川普昨晚在社群媒體推特（Twitter）發文說：「葛里芬寫出這種報導該被炒魷魚。甚至沒來電要求我們評論。福斯新聞完了！」

福斯記者葛里芬今天在自家媒體露臉，她說：「我可以告訴大家，我消息來源的品格是無可挑剔的。」她表示：「這些人對我來說並非無名之輩；甚至對總統來說可能都非無名之輩。」

© 2020 AFP