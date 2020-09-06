遭警槍傷非裔男影片流出 病床上嘆呼吸都會痛

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（法新社華盛頓6日電） 美國非裔男子布雷克（Jacob Blake）在威斯康辛州遭警察從背後擊中多槍重傷，他在醫院病床上的一段影片中表示，整天都覺得痛，而且連「呼吸都會痛」。

儘管他的傷勢可能造成腰部以下癱瘓，但布雷克對支持者說：「還有很多日子要過。」

布雷克在委任律師克魯普（Ben Crump）發布的影片中說：「你的生命，而且不僅是你的生命，還有你的雙腿，也就是在生活中你移動和前進所需的東西，都可以像這樣從你身上奪走，老兄。」

穿着醫院的袍子，布雷克說，他的背部和胃部都有U型釘。

他在影音中說：「24小時都痛，無所不痛。呼吸會痛，睡覺會痛，翻身會痛，吃東西也會痛。」這段貼在社群媒體推特（Twitter）影音瀏覽量超過40萬次。

「拜託，我告訴你，改變你的生活。我們可以團結起來，賺些錢，讓我們的人民過得更輕鬆，老兄，因為我們浪費了太多時間。」

29歲的布雷克8月23日在美國中西部威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）想要進入自己的汽車時，一名警察朝他開了7、8槍，造成他身受重傷。他的3個孩子當時在車裡面。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP