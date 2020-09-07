南加州也傳野火 竟是寶寶性別揭曉派對煙火惹禍

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（法新社洛杉磯6日電） 美國加州消防當局今天表示，南加州昨天上午爆發一場野火延燒至今，已摧毀2800公頃土地，迫使許多居民逃離家園，起火原因竟是一場寶寶性別揭曉派對施放的煙火炮。

法新社報導，這場火災發生在聖伯納地諾（San Bernardino）東邊的艾多雷多（El Dorado）。加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）表示，已出動500多名消防員和4架直升機在現場滅火。有數個社區的居民被要求撤離。

加州森林防火廳在推特發文說：「我們的執法部門已確定，發生在聖伯納地諾郡橡樹谷（Oak Glen）附近的艾多雷多大火，是由一場寶寶性別揭曉派對（gender reveal party）上使用的一個煙火裝置所引發。」

寶寶性別揭曉派對是在孕婦懷孕期間舉辦，主人有時會用粉紅色或藍色煙火來公布胎兒性別。

加州森林防火廳的推文警告：「因疏忽或違法行為而引發火災的人，將被追究財務和刑事責任。」

加州今年因氣候炎熱乾燥，野火季火災特別多。這周末在北加州弗瑞斯諾（Fresno）以北的猛?池水庫（Mammoth Pool Reservoir）附近也爆發火勢迅速的野火，200多人緊急由直升機疏散。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）

© 2020 AFP