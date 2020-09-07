喬科維奇美網打到線審失格　網壇一片嘩然

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（法新社紐約6日電） 塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天在美國網球公開賽意外打到線審，遭判失格出局。消息一出引發嘩然，眾人紛表同情。

世界球王喬科維奇今天在美網男單16強賽出戰西班牙對手卡瑞諾（Pablo Carreno Busta），就在首盤5比6落後卡瑞諾時，喬科維奇在面對場內的情況下，將手上的球往後方打，不慎打到一名女線審的喉嚨，女線審當場倒地，喬科維奇隨即上前關心。

經主審與大會裁判長討論，判定喬科維奇失格出局，喬科維奇只好與卡瑞諾握手致意，黯然離開球場。喬科維奇直接走到他的車，沒有接受記者訪問就離開賽場。

主辦單位不僅依大會規定取消喬科維奇參賽資格，還說他會失去這次在美網的所有積分和獎金。發言人表示，這名被打到的線審接受治療後已無大礙。

喬科維奇無緣在本屆美網力拚生涯第18座大滿貫賽單打冠軍。消息一出震驚網壇，剛晉級美網8強的德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）和喬科維奇前教練貝克（Boris Becker）等人紛表同情。

前女網世界球後奧斯汀（Tracy Austin）、美國網球傳奇娜拉提洛娃（Martina Navratilova）和金恩夫人（Billie Jean King）、前英國一哥魯塞斯基（Greg Rusedski）等人震驚之餘，也表示大會判決是正確的。

© 2020 AFP