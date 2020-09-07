喬科維奇美網打到線審失格 對手驚嘆運氣不好

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（法新社紐約6日電） 塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天在美國網球公開賽意外打到線審，遭判失格出局。對手卡瑞諾（Pablo Carreno Busta）說這起事故是意外，「我覺得是運氣不好」。

喬科維奇今天在美網男單16強賽出戰西班牙對手卡瑞諾，就在首盤5比6落後卡瑞諾時，喬科維奇在面對場內的情況下，將手上的球往後方打，不慎打到一名女線審的喉嚨，女線審當場倒地，喬科維奇隨即上前關心。

經主審與大會裁判長討論，判定喬科維奇失格出局，喬科維奇只好與卡瑞諾握手致意，黯然離開球場。喬科維奇直接走到他的車，沒有接受記者訪問就離開賽場。

意外晉級8強的卡瑞諾告訴記者，他沒有看到喬科維奇打到線審的經過，「我聽到線審倒地時很震驚，我從沒料到與諾瓦克（喬科維奇名）比賽會遇上這一刻」。他還說這起事故是意外，「我覺得是運氣不好」。

主辦單位不僅依大會規定取消喬科維奇參賽資格，還說他會失去這次在美網的所有積分和獎金。發言人表示，這名被打到的線審接受治療後已無大礙。喬科維奇出局，意味着13日產生的美網男單冠軍得主，將是生涯第一次贏得大滿貫賽金杯。

© 2020 AFP